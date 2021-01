Magdyel Ugaz recuerda a ‘La Teresita’: “Me enseñó sobre el amor propio”

Magdyel Ugaz se emocionó al hablar de ’La Teresita’, popular personaje al que dio vida en la teleserie Al fondo hay sitio durante más de siete años.

La reconocida actriz peruana aseguró que su papel la ayudó a crecer emocionalmente y le enseñó mucho sobre el amor propio, aunque al principio se sintió un tanto contrariada por el impacto de su papel en el público.

“De repente sentía que todos la querían (a ‘La Teresita’) y como que el personaje me comió. También con ella crecí a nivel personal porque me puso a prueba. En algunos momentos la he amado, pero también tuve momentos tensos con ella”, relató, en una entrevista con Natalie Vértiz para Estás en todas. “Por sobre todo, siento que es un personaje que me abrió las puertas de los hogares y que me enseñó un montón sobre el amor propio. Eso era lindo”, agregó.

Como se recuerda, ’La Teresita’, interpretada por Magdyel Ugaz, se convirtió en uno de los personajes más queridos de Al fondo hay sitio.

En otro momento de la entrevista, la artista habló sobre su protagónico en la telenovela Colorina y de lo mucho que le costó construir a su personaje: Fernanda Méndez.

Magdyel Ugaz: “Tu valor no lo mide una balanza”

A mediados de diciembre, Magdyel Ugaz compartió un emotivo mensaje de autoaceptación con sus seguidores en Instagram.

“Querido cuerpo: Tú siempre has sido suficiente, aunque muchas veces no lo quise ver. No tienes que parecerte a los demás, te abrazo y te acepto como eres. Tu valor no lo mide una balanza, ni las tallas, ni las curvas, ni tus marcas. Te prometo cada día cuidarte mucho porque me importas. Gracias por ser mi hogar. Con amor, yo”, escribió la actriz.

