Ley del artista: actrices y actores alzan la voz

En Perú hay artistas que ganan solo 80 o 100 soles al mes por regalías, no reciben pago por las repeticiones de las series, telenovelas o películas en las que trabajaron. ‘Regalías no son regalos’ es la campaña que iniciaron desde noviembre los asociados a Inter Artis para exigir que se cumpla la ley del artista, ya que varias de esas producciones se reprogramaron en pandemia y tuvieron ganancias por publicidad. “Se hicieron una serie de gestiones a consecuencia del video (de la campaña), pero con el fin de año se paralizó todo. No hay más reacción ni avances de las negociaciones con los grandes usuarios, que en este caso son los canales de televisión o YouTube, no están pagando los derechos de imagen de nuestros actores”, nos dice el actor Américo Zúñiga, vocal de la sociedad que recauda las regalías para alrededor de 900 artistas.

La muerte del actor cómico Guillermo Effio Ubillús, conocido como Guillermo Campos, también generó los reclamos del sector, precisamente contra Panamericana, canal que debía pagarle por las repeticiones de Risas y salsa. “Indecopi es un aliado –y esta es una opinión muy personal–, parece no interesarle mucho la situación en la que estamos”, agrega Zúñiga. “Por ahí me dijeron: ‘Ten cuidado porque después los canales tienen represalias’, pero esto es un derecho. Nosotros no tenemos seguro de salud, jubilación, ¡qué le dejaríamos a nuestros hijos! Cuando dejamos de estar en la escena nacional quedamos casi... indigentes. YouTube o los canales facturan publicidad, están lucrando con las imágenes de compañeros –algunos ya fallecidos– sin que ellos o su familia tengan ninguna remuneración al respecto. Según la ley, los sobrevivientes podrían cobrar hasta 70 años después”.

Sin embargo, algunos actores firmar un acuerdo con los canales en el cual se indica que renuncian a su derecho de imagen, nos confirma la actriz y gestora cultural, Ebelin Ortiz. Pero a pesar de que sus colegas firmen un contrato así, sostiene, deberían tomar acciones legales. “No son todos, pero hasta el año en que yo he trabajado, te hacían firman una cesión de derechos de imagen. Pero los derechos son irrenunciables. En nuestro país siempre es ‘hecha la ley, hecha la trampa’, quieren buscarle una vuelta de tuerca a todo”.

Ebelin Ortiz: “Hay mucha gente que piensa que nos regalan plata”. Foto: difusión

En conceptos de regalías y otros derechos de los artistas, Argentina, México y Colombia que inició una campaña en pandemia, están varios pasos más adelante. “Perú como siempre, como Estado, está atrás en todo. En España, por ejemplo, a mí me pagan por las telenovelas que he hecho en América (Televisión)”, comenta Ortiz. ¿Cuál es la solución? Tanto Zúñiga como Ortiz esperan “gente idónea” en la Comisión Cultura del Congreso. “Los congresistas tendrían que velar por nosotros. El Congreso sirve para representar a grupos de gente y yo sí creo que debería haber un artista para que vele por nuestros intereses. Hay mucha gente que piensa que nos regalan la plata, pero yo pago mis impuestos, nos hacen descuentos de ley, hacemos aportes, el Estado no nos regala dinero”, señala la actriz.

Desde el gobierno de Fujimori se debilitó el sindicato, el gremio artístico, coinciden ambos actores. “Son tres décadas en las que se pateó el tablero de la cultura en el Perú”, dice Zúñiga. Por ello, Ortiz cree que también es necesario que se renueve la representación sindical. “Miren el gran peso que después de 30 años cargamos. Tendría que ser el sindicato el que se pelee, porque lo cierto es que podría haber represalias hacia un actor y actriz que se ‘trompea’ con un productor. No se debería crear un nuevo sindicato, ya hay, pero funciona mal. Si estuviéramos en un sindicato el ruido ya no sería de uno”.

