De vuelta al barrio sobre escena transfóbica: “Nos equivocamos”

Actores de De vuelta al barrio se pronunciaron ante las críticas que surgieron contra el programa por el tratamiento que se le dio a un personaje supuestamente trans.

Sebastián Rubio, Fiorella Florez, Magdyel Ugaz y Lucho Cáceres utilizaron sus redes sociales para expresar sus disculpas por lo acontecido.

Fiorella Florez

La actriz Fiorella Florez comentó que si bien le dijeron que su personaje no era una mujer trans, consideraba un error haberlo interpretado por el impacto negativo que tuvo en el público.

“Quise divertirme con el personaje. Jamás pensé en burlarme de la comunicad trans ni herir susceptibilidades. Yo interpreté el personaje lo mejor posible y sé que fue un error haberme embarcado en este papel sin pensar en eso”, manifestó. “Quisiera pedir disculpas a todos los que en algún momento se han sentido afectados, porque no es que yo he querido denigrarlos o burlarme”, agregó.

Sebastián Rubio

Sebastián Rubio, quien interpreta a ’Pancho’ en De vuelta al barrio, admitió que las escenas resultaban ofensivas, por lo que entendía el porqué de las críticas.

“Estoy completamente de acuerdo con los cuestionamientos... Lamentablemente durante el proceso de rodaje, tuve una caída fuerte que me mantiene alejado por unos meses del set, por lo que jamás logré grabar con Fiorella, y la secuencia no se logró desarrollar completamente. Lo que se emitió finalmente no fue la secuencia completa y coincido en que se lee como transfóbico”, detalló.

Sebastián Rubio brindó de cómo se planeó la secuencia calificada de transfobica. Foto: captura De vuelta al barrio

Magdyel Ugaz

Por otra parte, Magdyel Ugaz se disculpó con la comunidad trans por la forma en la que se desarrollaron las escenas del papel de Fiorella Florez en la ficción.

“Hubo unas escenas en la serie en la que yo trabajo que fueron un error... No me quiero ir a dormir sin antes pedirles disculpas, sin decirte lo siento, yo no estoy a favor de la discriminación y la transfobia es un tipo de discriminación”, acotó.

Lucho Cáceres

Lucho Cáceres indicó que, efectivamente, fue ofensivo retratar al personaje en cuestión de manera estereotipada en De vuelta al barrio.

“El mundo cambió y con él, el humor. Si aún no nos damos cuenta, además de no dar risa, somos un peligro para nosotros y para los que nos rodean. Hagámonos cargo de lo que hacemos y decimos en pantalla. No reforcemos taras”, aseveró en Facebook.

Producción de De vuelta al barrio

Además, la producción de De vuelta al barrio compartió en sus redes sociales un comunicado dirigido a la comunidad trans, a través del cual pidió perdón a la misma por lo ocurrido.

“En el episodio de De vuelta al barrio emitido el 8 de enero nos equivocamos completamente tratando de hacer humor usando un estereotipo que debería estar desterrado desde hace mucho tiempo. Y sí, nos equivocamos, ahora nos toca disculparnos por haberlos ofendido”, señala la misiva.

De vuelta al barrio

