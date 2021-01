Andrés Hurtado orgulloso de su hija Josetty: “Me superó largo y tendido”

Andrés Hurtado felicitó a su hija Josetty por el éxito que viene construyendo con su trabajo como influencer desde Estados Unidos, donde radica desde hace algunos años. El presentador de Porque hoy es sábado con Andrés aprovechó un momento de su programa para expresar lo orgulloso que se siente como padre. “Yo pertenezco al Perú y ella pertenece al mundo”, comentó.

“Yo no he comentado porque no me quiero subir a la gran popularidad mundial de Josetty. Solo saludé en las redes porque es el momento de ella y es verdad que los hijos pueden superar muchísimo a los padres. Hoy por hoy, Josetty me superó largo y tendido, porque yo pertenezco solo a Perú y ella pertenece al mundo, y maneja 52 marcas”, precisó el exactor cómico.

Andrés Hurtado hizo referencia del reciente reportaje que realizó el programa Magaly TV, la firme sobre la glamorosa vida que lleva Josetty en Los Ángeles, donde trabaja para la empresaria de cosméticos Jen Gerard y también para Theresa Roemer, dueña de uno de los closets más impactantes del mundo.

“Felicitaciones hija, estoy realmente orgulloso”, continuó el famoso de 55 años, quien además no tuvo problemas en agradecer a Magaly Medina por resaltar la carrera de su primogénita.

“Me importa un bledo la mediocridad de no agradecer. Yo me inclino y le agradezco muchísimo a Magaly Medina, por más diferencias (que tengamos), ha dicho que ya me quiere un poquito, le agradezco muchísimo”, añadió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.