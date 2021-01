El último viernes 15 de enero se vivió un intenso duelo entre los imitadores de Dyango y Bad Bunny, quienes dejaron todo en el escenario de Yo soy, grandes batallas.

Daniel Córdova se puso en la piel del cantante de reguetón y llegó hasta el conocido reality de Latina para retar a Jairo Tafur, uno de los participantes más destacados y favoritos del jurado.

‘Bad Bunny’ se lanzó al set con el tema “Ella perrea sola” y puso muy felices a Mauri Stern, Katia Palma, Tony Succar y Maricarmen Marín.

Antes de ver a ‘Dyango’ en acción, Christian Rivero comentó que Daniel Córdova es un fiel admirador del cantante.

Luego le tocó el turno de Jairo Tafur, quien interpretó la canción “Corazón mágico”.

Los miembros del jurado de Yo soy, grandes batallas quedaron encantados con la presentación de ‘Bad Bunny’.

“Me he vacilado, me encantó escucharte, no tengo anda que decirte, lo he disfrutado”, comentó Katia Palma.

“Qué bien me caes, mi hermano. (Con) esa onda me conquistaste, pero a la actuación le falta eso que él (Bad Bunny) resalta”, dijo Mauri Stern.

Sobre la actuación de ‘Dyango’, Tony Succar señaló que le gustó más su performance anterior, ya que “no termina de convencerse”. “La afinación es un poco traicionera”, recalcó el productor musical.

Al final, el jurado votó y decidió por la permanencia de ‘Dyango’.

Yo soy: ‘Dyango’ lamenta los insultos

El pasado 11 de enero, ‘Dyango’ y ‘Ricardo Montaner’ se enfrentaron por permanecer en competencia de Yo soy, grandes batallas. Lamentablemente, los dos artistas decepcionaron al jurado.

Tras esto, Jairo Tafur recurrió a sus redes social para lamentar haber recibido insultos por parte de los usuarios.

“Ayer (lunes 11) por primera vez pude sentir el amor y el odio del público, la verdad, que me entristece mucho saber que un espectáculo de sano entretenimiento se vuelva una olla de insultos y comentarios destructivos”, escribió en Facebook.

