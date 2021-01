Tula Rodríguez se realiza prueba de COVID-19 para volver a En boca de todos

¡Se alista para su regreso! Tula Rodríguez reveló que se sometió a una prueba de descarte de la COVID-19.

A través de sus redes sociales, contó que tuvo que realizarse la prueba del hisopado porque es un requisito indispensable para volver al programa, pues este examen forma parte del protocolo para evitar la propagación del coronavirus.

En una historia de Instagram explicó que tuvo que descartar que se haya contagiado del temible virus durante sus vacaciones.

“Como el lunes empieza el programa y nadie puede entrar si no tiene la prueba del hisopado, me la hicieron. Tengo que reconocer que pensé que me iba a doler más”, sostuvo en su red social.

Asimismo, la conductora de En Boca de todos mostró el resultado de su prueba donde asegura que ha dado negativo a la COVID-19.

Por otro lado, la exbailarina también se emocionó por su retorno al programa de entretenimiento.

“¡Ye! estoy feliz de volver. Para que tus almuerzos estén más entretenidos y divertidos (sic)”, escribió la presentadora sobre una imagen que compartió el popular Carloncho donde anuncia el regreso de En boca de todos, este lunes 18 de enero.

“Nuevas secuencias, grandes invitados y la diversión que tú conoces”, sostuvo Carloncho en sus redes sociales para promocionar el regreso del espacio televisivo.

