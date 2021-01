Sebastián Rubio sobre acusaciones de transfobia en DVAB: “Estoy de acuerdo”

El 15 de enero, el actor Sebastián Rubio publicó en su cuenta oficial en Facebook, un extenso texto explicativo sobre uno los episodios emitidos en la serie en la que participa, De vuelta al barrio, y la forma en que se representó a un personaje supuestamente trans, hecho que ha sido señalado como transfóbico en redes sociales.

“Estoy completamente de acuerdo con los cuestionamientos”, afirmó el actor a modo de introducción para luego describir cómo se planeó la escena, al indicar que, tras percatarse de lo ofensivo que podía resultar, pidió algunos cambios en el guion.

“Cuando la secuencia llegó a mis manos, la comenté con algunos compañeros y compañeras. Incluso cambié algunas líneas de mi personaje que me parecen ofensivas”, indicó

“Decidí hacerla porque al final de la secuencia se develaba que el personaje interpretado por Fiorella Flores no era una mujer trans, si no era una mujer cisgénero”, aseveró, para luego señalar que el objetivo era mostrar los prejuicios que traían encima los otros personajes.

Más adelante, indicó que, tras un accidente, no logró completar sus escenas y el tono del episodio varió un poco, por lo que argumentó que “como actores no tienen control del resultado final del producto”. No obstante, reconoció que no prestó atención a cómo quedó la edición final, pidiendo disculpas por ello.

“Lamentablemente durante el proceso de rodaje, tuve una caída fuerte que me mantiene alejado por unos meses del set, por lo que jamás logré grabar con Fiorella, y la secuencia no se logró desarrollar completamente. Lo que se emitió finalmente no fue la secuencia completa y coincido en que se lee como transfóbico”, sostuvo.

15.1.2021 | Sebastián Rubio publicó un extenso comunicado sobre las acusaciones de transfobia en DVAB. Foto: captura Sebastián Rubio

Sebastián Rubio que el contenido haya afectado a la comunidad trans

El actor, también lamentó que la comunidad trans se haya visto afectada por el contenido difundido en dichos episodios.

“La comunidad trans es una de las mas afectadas con la pandemia y me apena que además de bancarse la discriminación y el acceso limitado a la salud se hayan visto afectadas por este contenido”, sostuvo en su post de Facebook.

“Como creador he tenido la suerte de dirigir la obra LGTBIQ Desde Afuera, que me permitió conocer una comunidad con personas maravillosas y bellas que se merecen tanto amor como cualquiera”, agregó.

