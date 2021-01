Gabriela Spanic revela que tiene COVID-19 y cómo se contagió

Gabriela Spanic utilizó su cuenta oficial de Instagram para detallar que se contagió con coronavirus debido a los constantes viajes que realizó durante las últimas semanas, pues los miembros de su familia cumplen con la estricta cuarentena.

La protagonista de La usurpadora señaló que fue precisamente al regresar de su último viaje que se hizo una prueba para descartar la COVID-19 y resultó positiva, pese a que no tenía ningún síntoma, por lo que se sometió a una segunda prueba y esta vez confirmó el resultado.

“Decía: ‘Es que no puedo tener la COVID-19, en casa nadie tiene síntomas, yo tampoco tengo síntomas’. Y me hice otra vez el test y sí, salí positivo otra vez en el test, pero ya voy de salida”, narró la exreina de belleza.

“Cuando me hice el examen no lo podía creer, eso fue hace como 10 días y me lo volví a repetir, en casa nadie tiene síntomas y yo tampoco tenía síntomas”, continuó en su red social.

La famosa de origen venezolano se confesó afortunada al asegurar que no tiene síntomas graves como otros infectados. “Estoy un poco ronca, como si tuviera una gripecita normal, pero soy como asintomática y con un poco de insomnio y sudoración, pero no me dio fiebre ni dificultad para respirar. No me dio esas cosas graves que les da a otras personas”, acotó.

