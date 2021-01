‘Choca’ Mandros se pronuncia tras ser visto en discoteca y sin mascarilla

El conductor de televisión ‘Choca’ Mandros reapareció en Estás en todas tras varios días alejado de las cámaras luego de haber sido captado sin mascarilla en un restobar en Punta Hermosa.

Jaime Mandros, nombre real del conocido presentador, empezó el programa dirigiéndose al público y a su familia por lo sucedido.

“No quiero empezar el programa sin referirme a las imágenes que salieron esta semana en donde me han visto en un local del sur. Arranco primero diciendo que voy a decir la verdad. Yo sí estuve en ese lugar, para que la gente sepa, yo no vine de Lima al sur. Yo vivo en el sur. Fui a cenar a un local a tomar un piqueo. No vi nada de ilegal en eso. Cuando ingresé, me di cuenta que no era como yo había pensado”, dijo en un primer momento.

El productor de América Televisión reconoció que cometió un error al haber asistido a un lugar con aglomeración de personas y sin mascarilla.

“Creo que fue el gran error no habernos ido en ese momento, pese a que lo conversamos con mi amiga. Estuvimos un rato y pedimos un taxi por aplicativo. Con esto no es excusa porque al día siguiente te pones a pensar dónde estuviste. Sí, te das cuenta que estuviste sin mascarilla un rato y te expusiste, así como a tu entorno.”

Finalmente, ‘Choca’ Mandros pidió disculpas públicas por exponer a otras personas de su círculo a un posible contagio del coronavirus.

“Yo adelanté de forma particular mi prueba antígena para el lunes, para no comprometer a nadie de mi entorno, en caso haya cometido alguna negligencia. Cometí un error y pido disculpas”, concluyó.

