Yo soy: Mauri Stern lanzó duras críticas contra ‘Kalimba’ y ‘Fito Páez’

En la más reciente edición de Yo soy, grandes batallas; Mauri Stern lanzó duros comentarios contra los imitadores de Kalimba y Fito Páez.

Kris Príncipe (Fito Páez) llegó hasta el escenario del conocido reality de Latina para retar a Anthony Valencia (Kalimba). Con mucha expectativa, el primer participante interpretó la canción “Circo beat”, pero no consiguió buenos comentarios por parte de los miembros del jurado.

Con la misma suerte corrió ‘Kalimba’, quien cantó “Tocando fondo”.

Tras ambas presentaciones, Mauri Stern tomó la palabra y señaló que el imitador del artista mexicano funciona más como solista.

“¿Quieres que te diga primero la buena o mala noticia? (…) La buena, es que eres un buen cantante”, empezó.

“Ahora la mala. Tengo una lista donde metí a ‘Yuri’ y que te voy a poner ahí. Eres un buen cantante, pero no eres un buen imitador. No tienes a Kalimba, no lo veo en ti. Pero, como esto no es ‘Yo canto’, sino ‘Yo soy’, no creo que logres la imitación. Lo siento mucho“, expresó el exintegrante de Magneto.

En cuanto al trabajo de Kris Príncipe, Mauri Stern pidió al concursante que se ponga en el papel de un verdadero rockero para sacar adelante su personaje.

“A mí me emociona mucho cuando llega el rock en español. Para ser un Fito Páez tienes que dar pasos agigantados. Tienes que ser más irreverente, rockstar y ponerle más garras. Saca el rock and roll”, le aconsejó.

Por su parte, Tony Succar, quien se mostró decepcionado por las actuaciones de ‘Celia Cruz’ y ‘Víctor Manuelle’, sorprendió al señalar que quisiera trabajar con el imitador de ‘Kalimba’, ya que ve en él a un gran artista.

“Estoy muy interesado en trabajar contigo (como cantante). Tienes que estudiar la pasión de Kalimba , pero tienes mucho trabajo vocal”, comentó el percusionista.

Tras los comentarios, los jueces se decidieron por la permanencia de ‘Kalimba’ en Yo soy, grandes batallas.

