María Pía Copello compartió con sus seguidores la emoción que le causó celebrar los 15 años de casada con el padre de sus tres hijos, el empresario Samuel Dyer.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de Eso es guerra escribió una tierna publicación dedicada a su pareja.

“¿Te digo un secreto? Te amo. Feliz aniversario número 15, gracias por tantos momentos vividos juntos, por reírte de mis bromas y ser un gran padre. ¡Vamos por más! Juntos”, escribió la influencer, quien acompañó el texto con dos románticas fotos.

María Pía Copello y su esposo celebran 15 años de matrimonio

Las primeras en felicitar a María Pía Copello y a su esposo fueron Katia Palma y Anna Carina. “Hermosa foto”, escribió el jurado de Yo soy, grandes batallas, “Feliz aniversario. Los quiero”, mencionó la cantante peruana y hermana de la influencer.

María Pía Copello habla de su pedida de mano

El 14 de enero de 2006 María Pía Copello y Samuel Dyer Coriat se casaron y tuvieron tres hijos: Samuel, Vasco y Catalina.

A través de sus redes sociales, la exconductora contó cómo fue que su pareja le pidió la mano.

“Me invitó a las dunas en Ica, todo lindo, súper romántico. Obviamente, yo no sabía que me iba a pedir matrimonio, pero ya estaba con la manicure lista por si acaso. Resulta que él no tuvo mejor idea que meter el anillo en una copa de piña colada... ¡Que casi me trago!... cada día me convenzo que no me equivoqué. Gracias por darme esa paz que necesitaba y por aguantar a esta loca que tiene cuerda para rato”, contó.

