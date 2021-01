Leslie Shaw: “Me gustaría más adelante sacar mi marca de ropa”

Desde hace unos días, Leslie Shaw viene realizando un closet sale para que sus seguidores puedan adquirir algunas de sus prendas de vestir.

Durante el live de su página, Leslie Shaw Closet Sale, en Instagram, la cantante peruana reveló los planes que tiene para este 2021. En la transmisión, dedicó unas emotivas a sus fans.

“Estos días que me quedo en Perú voy a aprovechar en mostrarles todo lo que tengo. Gracias, en verdad, es muy lindo leer todos sus mensajes porque siempre me alientan. No es nada fácil esta carrera”, dijo Shaw.

La artista mostraba algunos atuendos cuando develó que pretende lanzar una línea de ropa bajo su propio sello.

“A mí, aparte de la música, me gusta mucho la moda y me gusta poder compartir con ustedes tips de belleza, de looks. Me gustaría más adelante sacar mi marca de ropa, y creo que esto es un experimento”, comentó la peruana.

Cabe señalar que Leslie Shaw ha colaborado con otras marcas para sacar líneas de ropa, como jeans con el sello de Bombón Rojo. Sin embargo, en este proyecto nuevo, la artista busca sorprender con algo propio.

Así también, la artista nacional ha tenido un gran año pese a que sus eventos fueron cancelados por la pandemia. Lanzó canciones como “Estoy soltera” y obtuvo un galardón en los Premios Heat 2020.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.