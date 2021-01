Josetty Hurtado, quien se viene desenvolviendo como maquilladora profesional e influencer en Estados Unidos, se refirió sobre los momentos complicados que vivió cuando se enteró que su progenitor contrajo el coronavirus.

Andrés Hurtado reveló a inicios de setiembre del 2021 que dio positivo en su prueba de COVID-19. El conductor de Porque hoy es sábado con Andrés permaneció internado por complicaciones en su salud.

En una reciente entrevista con el programa Magaly Tv, la firme, Jossetty Hurtado no pudo aguantar las lágrimas al recordar aquellos duros momentos que vivió su familia.

“No me toques a mi padre. Mi papá es mi mejor amigo, es mi vida entera, yo siempre le digo: Si tú te vas, yo me voy contigo. Yo no puedo concebir una vida sin él”, dijo la influencer.

Andrés Hurtado tras superar la COVID-19

El presentador Andrés Hurtado se sinceró acerca de los momentos delicados que pasó tras ser diagnosticado con coronavirus.

“Al principio fue durísimo, se te viene el mundo encima. Yo de inmediato me puse en manos de los mejores médicos. Seguí al pie de la letra sus instrucciones”, comentó en entrevista para el Popular.

Fue Josetty Hurtado la encargada de confirmar la recuperación de su padre.

“Hoy (10 de setiembre) es un día maravilloso, mi papito, Andrés Hurtado, mató al ‘animal’ (coronavirus). Hoy a las 6.50 a. m. entró a sus exámenes finales y lo más importante es que recuperó sus pulmones en un 98%, el otro 2% con terapias y entrenamientos los tendrá al 1000%, como diría él ‘en menos de una semana’”, escribió la influencer en Instagram.

