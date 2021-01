Foo Fighters y Bruce Springsteen se unen a concierto de Joe Biden

El próximo miércoles 20 de enero, Foo Fighters, Bruce Springsteen y otros artistas se presentarán en el concierto que tendrá lugar luego de la ceremonia de inauguración del electo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Mediante un tuit, el Comité Inaugural anunció la inclusión de los músicos a la alineación del evento Celebrando América. La banda liderada por Dave Grohl y el intérprete de Dancing in the dark se unen a Justin Timberlake, Demi Lovato y Bon Jovi.

Tuit del Comité de Inauguración de Biden. Foto: Captura de Twitter

También se confirmó la participación de Eva Longoria, Kerry Washington y John Legend.

El último jueves, se informó que la persona encargada de recitar el himno nacional de los Estados Unidos sería la cantante pop Lady Gaga. Asimismo, el comité comunicó la participación musical de Jennifer Lopez.

Celebrando América iniciará a las 8.30 p. m. del 20 de enero y será transmitido en ABC, NBC, CBS, MSNBC y CNN. Asimismo, se podrá seguir el evento a través de las redes sociales del Comité Inaugural de Biden.

Demi Lovato expresó su emoción por estar presente en el evento

El miércoles 13 de enero, Demi Lovato sorprendió al anunciar en sus redes sociales que estaría presente en la ceremonia.

“Me siento muy orgullosa de anunciar que me uniré a Joe Biden y Kamala Harris en su evento especial Celebrando a América el 20 de enero a las 8.30 p. m. Me quedé sin palabras cuando se me pidió que actuara. Podrás sintonizarlo en varios canales de televisión y servicios de transmisión en vivo”, escribió en su cuenta de Twitter.

La protagonista de Camp Rock mostró desde un inicio su apoyo al líder demócrata y, también, fue de las primeras en condenar el asalto al Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump.