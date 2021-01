Flavia Laos compartió con sus fans una situación complicada que atravesó a inicios de la cuarentena y cómo lo superó.

A través de sus historias de Instagram, la joven actriz, quien pasó por una prueba de COVID-19 tras su viaje a México, reveló que sufrió de un cuadro de estrés muy fuerte y optó por llevar ayuda profesional.

“Esta foto la estoy mostrando por primera vez. Durante la cuarentena descubrí muchas cosas y sentimientos que no tenía idea que tenía guardados, me vino un cuadro de estrés muy fuerte y decidí llevar una terapia, la que me ha ayudado mucho hasta el día de hoy”, escribió Flavia Laos.

Pero eso no fue todo, la modelo aprovechó su publicación para contar cómo el acudir a un psicólogo le fue muy util para atravesar ese momento.

“Ahora entiendo el porqué de muchos sentimientos y pensamientos, y sobre todo, sé cómo controlarlos o hacer que se vayan, si se sienten así no duden en buscar ayuda de algún profesional. No están ‘locos’ por estar con psicólogo al contrario son personas que les harán ver la vida de otra perspectiva”, terminó su mensaje.

Flavia Laos revela que sufrió un cuadro de estrés muy fuerte durante la cuarentena. Foto: Flavia Laos/Instagram

Flavia Laos sobre su participación en Princesas

Flavia Laos se mostró muy emocionada por su trabajo en la telenovela Princesas, una de las más recientes producciones de Pro TV.

“Hay actores increíbles de los cuales uno aprende un montón. La trama está hermosa, y les puedo decir que es la mejor novela que he grabado hasta ahora”, comentó la joven, quien interpreta a “Bella”, a América Televisión.

