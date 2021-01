Yo soy: ‘Dyango’ logra convencer al jurado y asegura su sillón de consagrado

¡Lo logró! ‘Dyango’ por fin pudo llevarse los aplausos del jurado en esta temporada de Yo soy, grandes batallas.

Tras las duras críticas que recibió hace unos días, luego de medirse en competencia con el imitador de Ricardo Montaner, Jairo Tafur logró convencer a Tony Succar, Katia Palma, Maricarmen Marín y Mauri Stern.

Esta vez, el participante fue retado por ‘Isabel Pantoja’, quien llegó dispuesta a convertirse en consagrada. Sin embargo, el imitador de Dyango se impuso con el tema “Cuando quieras, donde quieras”.

“’Dyango’, mira ahora veo tu fuego, ahora veo de donde vienes y cómo te estás levantando. Hay momentos emocionales que me gustaron, me emocionaron, conecté, no podía dejar de escucharte. Te podría escuchar por veinte canciones. Eso es lo que yo siento, ese fuego es lo que yo estaba esperando”, expresó el exMagneto y no dudó en aplaudir su presentación.

Por su lado, Katia Palma halagó el tremendo espectáculo con el que deleitó esa noche.

“Bienvenido a la competencia. Me ha gustado ese sentimiento super sólido. Así nos gustas, Jairo”, sostuvo Palma.

“Este el ‘Dyango’ que yo quería ver, tremenda pasión que tiraste ahí y de verdad que ahora sí estamos gozando”, mencionó Tony Succar.

Maricarmen Marín también felicitó al participante. “’Dyango’, qué bueno que regresaste”, manifestó.

Finalmente, el participante aseguró su lugar en la competencia por voto unánime.

