Shakira vende los derechos de sus canciones

Al igual que Bob Dylan, la cantante colombiana cedió los derechos de sus composiciones, las cuales suman 145 desde la primera que escribió a los 8 años. En este caso, Shakira vendió su catálogo musical completo a Hipgnosis Songs Fund Limited, una compañía de inversión británica dedicada a la música. A diferencia del acuerdo de Universal con Dylan, firmado por US$ 300 millones, la negociación de la estrella del show de la Super Bowl ha mantenido en reserva la millonaria cifra.

“Ser compositora es un logro que considero igual y tal vez incluso mayor que ser cantante y artista. A los 8 años, mucho antes de cantar, escribí para darle sentido al mundo. Cada canción es un reflejo de la persona que era en el momento en que la escribí, pero una vez que una canción sale al mundo, no solo me pertenece a mí, sino también a quienes la aprecian. Me siento honrada de que escribir canciones me haya dado el privilegio de comunicarme con los demás, de ser parte de algo más grande que yo. Sé que Hipgnosis será un gran hogar para mi catálogo, y estoy muy feliz de asociarme con esta compañía dirigida por Merck (Mercuriadis), que realmente valora a los artistas y sus creaciones y es un aliado para los compositores de canciones de todo el mundo que se preocupan profundamente por la vida continua de sus canciones”, dijo la cantante en un comunicado.

A la fecha, Shakira es una de las cantantes que tiene dos videos que superan las 2 mil millones de producciones en Youtube . Ha vendido 80 millones de discos desde el primero que lanzó en 1991 y ha ganado tres Grammy Americanos y 12 premios Grammy Latinos. Su primer éxito internacional fue ‘Pies descalzos’, disco que cumplió 25 años en 2020 y fue celebrado por sus fans.

“Esta increíble mujer de Colombia se ha convertido en una de las personas más famosas e influyentes del mundo. Lo que nadie debería dar por sentado es que es una de las compositoras más serias y exitosas de los últimos 25 años, habiendo escrito o coescrito prácticamente todas las canciones que ha grabado. Es maravilloso para nosotros dar la bienvenida a Shakira, la reina de la música latina y mucho más, a la familia Hipgnosis”.

En ‘deuda’ con España

A pesar de haberlo ganado casi todo en la industria de la música, la noticia de la venta de sus canciones no fue bien recibida en España, país natal del padre de sus hijos, Gerard Piqué, y lugar donde reside. Los medios de comunicación le recordaron que está comprobado que evadió impuestos por 14 millones de euros.

“ La agencia tributaria concluyó que Shakira defraudó en el impuesto de IRPF y patrimonio durante cuatro años. Su año de más ingresos, 2011, después del exitazo del Mundial y con gira en marcha, no pudo llevarse ante la justicia porque había prescrito. Se cerró con un acta de desacuerdo: la cantante pagó 24 millones de euros (la cuota defraudada) para regularizar antes de reclamar. Los inspectores sí llevaron a la Fiscalía el fraude de 2012, 2013 y 2014. En esos tres años se embolsó 34,9 millones y dejó de pagar al fisco 14,5. La Fiscalía querelló y la cantante permanece ahora imputada por seis delitos fiscales”, recordó el diario español El País.

