Miguel Herrán, de La casa de papel, y su emotivo mensaje durante cuarentena

El actor español Miguel Herrán utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un reflexivo mensaje luego de haber sido confinado por mantener contacto directo con un diagnosticado con coronavirus.

En su publicación, el artista que da vida a Río en La casa de papel comentó que, para él, los últimos días han resultado un tanto difíciles.

“Seis días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona. Foto 1: primer día, nada más recibir la noticia de que me tenía que quedar en casa. Triste, pero contento y dominando las emociones. Foto 2: día 6, no soy capaz de controlar absolutamente nada”, escribió junto a tres imágenes de este proceso.

Miguel Herrán de La casa de papel

El mensaje de Miguel Herrán generó gran preocupación entre sus fans. Sin embargo, el actor de La casa de papel se encargó de aclarar que ya se siente mucho mejor anímicamente. “Estoy bien, solo es una reflexión que quería compartir”, acotó.

Miguel Herrán en aislamiento por la COVID-19

El 5 de enero, a través de su Instagram, el actor Miguel Herrán contó que estaba haciendo una cuarentena completa debido a que había tenido contacto con una persona infectada con coronavirus.

“10 días en casa para este humano que ha estado en contacto directo con un infectado. A ratos pienso que esta vida es una farsa y los rodajes son la realidad. Esta época que nos está tocando vivir es como una novela de ciencia ficción”, señaló el actor.

Miguel Herrán realiza cuarentena tras contacto con infectado por coronavirus.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.