Jennifer Lopez estrena videoclip de “In the morning”

Jennifer Lopez estrenó el videoclip oficial de su más reciente canción “In the morning” y compartió la buena nueva con sus seguidores a través de las redes sociales. La ‘Diva del Bronx’ explicó en Instagram que las imágenes y la letra del tema contienen un mensaje de amor propio.

“Y te amaba incluso más de lo que me amaba a mí. Estoy tan emocionada de que veas el video oficial de ‘In the morning’”, escribió la cantante de origen puertorriqueño, quien realiza desnudos artísticos en varias escenas del material audiovisual.

La intérprete de “El anillo” regresa a las melodías pop de los inicios de su carrera como cantante, bajo la producción de Jackson Foote y Johnny Simpson. Además, participaron como compositores: James Abrahart, Jeremy Dussolliet, Patrick Ingunza, Tim Sommers y la misma Jennifer Lopez.

“Está lleno de simbolismo sobre una relación oscura y unilateral y la comprensión de que puedes no cambies a nadie más ¡Solo puedes cambiarte a ti mismo! Haz crecer sus propias alas y aléjate de cualquier persona o cosa que no valore realmente todo lo que tienes para ofrecer”, finaliza Jennifer Lopez en Instagram.

El videoclip de “In the morning” se encuentra disponible solo en la plataforma Triller y posteriormente será compartido en todas las plataformas musicales. Los fans de la estrella latina no tardaron en reaccionar a su publicación y la llenaron de halagos.

“Esto es todo lo que he aprendido de ti y estoy tan inspirado por todo lo que defiendes y todo lo que me has enseñado”, “Verdaderamente un ángel”, “Icónica”, fueron algunos comentarios.

