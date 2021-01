Ezio Oliva se despide de su familia y viaja a Miami: “Música en camino”

Ezio Oliva anunció con mucha emoción su viaje a Miami, pues de esta manera retoma su carrera musical que había dejado en pausa debido a la pandemia del coronavirus. Ahora, el intérprete de “Siempre has sido tú” planea pasar una temporada en Estados Unidos y contó que lanzará nuevas canciones este año 2021.

Por medio de sus redes sociales, el cantante peruano confesó que se siente “raro” por separarse de su esposa Karen Schwarz y sus dos pequeñas hijas; sin embargo, no pudo ocultar su emoción por iniciar nuevos proyectos musicales en el extranjero.

“Hoy, después de casi un año, por primera vez me separo de mi familia y la verdad es que se siente rarísimo. Pero por otro lado, esto era lo que mi corazón tanto necesitaba, volver a viajar para seguir construyendo lo que tanto me ha costado. Allá vamos Miami, este 2021 no lo detiene nadie ¡Mucha música en camino!”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Ezio Oliva anuncia el reinicio de su carrera con viaje a Miami. Foto: Ezio Oliva Instagram

“Te amo, mi amor, a romperla se ha dicho”, comentó Karen Schwarz en la publicación. La pareja es una de las más sólidas del espectáculo local y se mantuvieron muy unidos durante la crisis sanitaria de la COVID-19.

En otro momento, Ezio Oliva compartió imágenes de cuando se dirigía a abordar su vuelo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. “¡Ahí vamos nuevamente!”, dijo muy entusiasmado.

