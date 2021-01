El 20 de enero se llevará a cabo la investidura del presidente electo Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris que lleva por nombre Celebrando a América. A este evento han sido invitados algunos artistas para amenizar el histórico momento.

Una de ellos es Demi Lovato, quien sorprendió al anunciar en sus redes sociales que estaría presente en la ceremonia que comenzará a las 8.30 p. m.

“Me siento muy orgullosa de anunciar que me uniré a Joe Biden y Kamala Harris en su evento especial Celebrando a América el 20 de enero a las 8:30 p. m. Me quedé sin palabras cuando se me pidió que actuara. Podrás sintonizarlo en varios canales de televisión y servicios de transmisión en vivo”, escribió en su cuenta de Twitter.

La cantante expresó su emoción, ya que desde el principio mostró su apoyo al candidato del partido demócrata. Al conocer la noticia, sus seguidores la felicitaron y le dijeron lo orgullosos que estaban de ella por esta nueva oportunidad en un acontecimiento tan importante para Estados Unidos.

Como se recuerda, Demi Lovato fue una de las primeras en condenar el asalto al Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump.

“Mi corazón esta roto. Me entristece creer lo ingenua que fui al pensar que esto no podría suceder y, sin embargo, sucedió. Aquí estamos. Para todos en mis comentarios que dicen: ‘¿Dónde está d7?′, o quieren que cante en lugar de hablar sobre lo que debe cambiar en este país”, escribió indignada por los sucesos.