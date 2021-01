Armie Hammer deja película tras filtración de supuestos mensajes sexuales

Armie Hammer ha decidido retirarse de la película Shotgun Wedding (Boda de escopeta), la cual iba a protagonizar junto a Jennifer Lopez, tras ser acusado de manipulador sexual y hasta caníbal.

A través de Twitter, varias mujeres publicaron imágenes de supuestos chats privados en los que el actor estadounidense les hacía propuestas perturbadoras ligadas a la antropofagia.

En los escritos presuntamente enviados por Armie Hammer, este menciona practicas sexuales extremas que atentarían contra la integridad de las féminas.

A raíz de la polémica surgida en torno al protagonista de Call me by your name, el artista optó por dar un paso al costado en la comedia de acción que estaba a punto de grabar con la reconocida J. Lo. Además, calificó de falsas las graves acusaciones de violencia sexual y canibalismo en su contra.

“No estoy respondiendo a estas mentiras, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea contra mí, no puedo en conciencia dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en la República Dominicana. Lionsgate me está apoyando con esto y les estoy agradecido por eso”, aseveró.

Una portavoz de la productora de la cinta también se pronunció para acotar que están avalando completamente la decisión tomada por Hammer. “Dada la inminente fecha de inicio de Shotgun Wedding, Armie ha solicitado alejarse de la película y lo apoyamos en su decisión”, detalló.

Hasta el momento, no se ha comprobado la veracidad de los supuestos mensajes que han puesto al actor en medio de una controversia.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.