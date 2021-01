Alessandra Denegri rechaza promocionar marcas que afecten el medio ambiente

El miércoles 13 de enero, Alessandra Denegri publicó en su cuenta de Instagram un texto en el que se comprometía a no colaborar más con marcas que promuevan el maltrato animal o resulten perjudiciales para el medio ambiente.

En la primera parte de su alegato, la actriz peruana explica que la industria de la belleza se vale de la experimentación en animales para sus probar sus cosméticos.

“Muchos de los productos de belleza que consumimos, directa o indirectamente, experimentan con animales”, señaló la recordada ‘Cayetana Bogani’ de la exitosa serie Al fondo hay sitio (2009).

De igual forma, la artista de 34 años hizo un mea culpa y reconoció que años atrás colaboró en campañas publicitarias de empresas pertenecientes a la industria de la belleza.

“En el pasado, por ignorancia o falta de ganas de saber más, he apoyado a varias marcas que lo hacen. He decidido no hacerlo más”, indicó.

Sobre este punto, una usuaria preguntó: “¿Por ignorancia o por dinero?”. La actriz contestó: “Un poco de las dos cosas. Uno no sabe y prefiere no saber, en mi caso eso ya no es sostenible”.

Posterior a ello, Alessandra Denegri compartió con sus 290.000 seguidores en Instagram su pacto para fomentar el cuidado ambiental.

“Me comprometo a no promocionar empresas que perjudican el medio ambiente. Me comprometo a utilizar mis redes sociales para promover un consumo consciente, responsable e informado”, declaró.

13.1.2020 | Post de Alessandra Denegri sobre el medio ambiente. Foto: captura Alessandra Denegri / Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.