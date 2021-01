Yo soy, grandes batallas vivió un momento singular durante la edición de martes de 12 de enero cuando el imitador de Ricardo Montaner abandonó el set en plena presentación de la canción “Será”.

El accionar de Hugo Apaza dejó sorprendidos a los miembros del jurado, quienes, más allá de juzgarlo por el comportamiento, se preocuparon y solidarizaron con él. Hasta el momento, no se sabe si el participante se olvidó la letra, se cansó, los nervios le traicionaron o recibió una mala noticia.

Al término del programa, sin saber si quedaba en competencia ‘Ricardo Montaner’ o ‘Dyango’ a causa del momento insólito, Tony Succar utilizó su cuenta oficial de Twitter para enviar un mensaje de apoyo para el conocido imitador.

“Montaner, te queremos. Estamos contigo”, escribió el reconocido percusionista peruano, quien tuvo su momento en Yo soy, grandes batallas al acompañar a los imitadores de El gran combo con los timbales.

Yo soy Tony Succar apoya a ‘Ricardo Montaner’ tras abandonar el escenario

Mauri Stern elogia a ‘Ricardo Montaner’

Durante galas anteriores, el jurado Mauri Stern elogió la presentación de ‘Ricardo Montaner’ en Yo soy, grandes batallas.

El cantante mexicano señaló que Hugo Apaza debería dejar a un lado la timidez porque es un gran artista.

“Él no sabe lo bueno que es. Él no sabe lo buen Montaner que es. Es un campeón”, expresó el exintegrante de Magneto.

“Volver al escenario de Yo soy me intimida. La timidez es algo que nunca podré superar. El jurado me intimida mucho, cuando estoy frente al jurado me cohíbe y me intimida”, dijo, por su parte, el que fuera ganador de la temporada 2015 de Yo soy.

