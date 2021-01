Yo soy: ‘Ricardo Montaner’ abandona el escenario en plena presentación

Un hecho inesperado ocurrió en una de las ediciones de Yo soy, grandes batallas, este 12 de enero. Hugo Apaza, imitador de Ricardo Montaner, dejó el set en medio de su interpretación de “Será”.

El cantante reapareció para enfrentarse con ‘Dyango’, con quien debatían la permanencia en el espacio de Latina.

Cuando le tocó el turno de su presentación, abandonó el estudio. Es la primera vez en Yo soy que el joven artista interrumpe su performance.

Maricarmen Marín, Katia Palma, Tony Succar y Mauri Stern quedaron sorprendidos por la acción del imitador. Inmediatamente, Cristian Rivero mandó al corte comercial.

El duelo entre Jairo Tafur y Hugo Apaza quedó en ‘Stand by’ a pedido de los organizadores del programa. El jurado aceptó la solicitud y quedaron a la espera de una explicación.

Mauri Stern elogia a ‘Ricardo Montaner’

En una de las ediciones pasadas de Yo soy, grandes batallas, Mauri Stern elogió la presentación de Hugo Apaza luego de decir que consideraba dejar la competencia.

“Todo artista tiene nervios, y todo artista debe aprender a manejar sus nervios”, mencionó el integrante de Magneto.

“Volver al escenario de Yo Soy me intimida. La timidez es algo que nunca podré superar. El jurado me intimida mucho, cuando estoy frente al jurado me cohíbo y me intimida”, respondió el artista.

Al respecto, Stern sentenció su comentario con palabras positivas al imitador. “Él no sabe lo bueno que es. Él no sabe lo buen Montaner que es. Es un campeón”, expresó.

