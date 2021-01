Yo soy: ‘Mon Laferte’ se quiebra en el set tras interpretar “Consagrada”

Oriana Montero, imitadora de Mon Laferte, tuvo un difícil duelo con ‘Lucero’, en la edición de este 12 de enero de Yo soy, grandes batallas.

Su interpretación de “Consagrada” estuvo cargada de emotividad, detalle que fue notado por los miembros del jurado conformado por Maricarmen Marín, Katia Palma, Tony Succar y Mauri Stern.

Luego de los comentarios del miembro calificador, la joven cantante comenzó a derramar algunas lágrimas. Tras unos segundos, explicó que se debió a problemas familiares que vivió el año pasado.

“He vivido muchas cosas. De verdad, lo siento. Aparte de que no fue un año fácil. Personalmente, con mi familia he tenido algunas diferencias, sobre todo con mi madre. Esta canción ha hecho que me conecte con este momento”, contó Oriana.

Maricarmen Marín tomó la palabra para dejar una reflexión solo lo expresado por la artista. “Siempre hemos mencionado que las canciones nos llevan a diferentes viajes, momentos, situaciones”, expresó la cantante.

‘Mon Laferte’ cantó “Antes de ti” y Mauri Stern se puso de pie

La ganadora de la temporada 21 de Yo soy recibió la ovación del jurado luego de cantar el tema “Antes de ti”. Su interpretación los puso de pie, además de aplaudirla por varios segundos.

“Nos emocionaste, tienes la parte alternativa, tienes el color de voz, tienes la fuerza. Realmente nos transportas a verla a ella y eso es lo que estábamos buscando. Aparte, en Mon hay canciones tan buenas que son de tanto nivel que tus retos van a ser increíbles”, dijo Mauri Stern.

