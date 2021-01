Vadhir Derbez empieza el 2021 con nuevos proyectos, pues protagonizará una producción de Hollywood, la película de terror The seventh day, escrita y dirigida por Justin P. Lange.

“Estoy seguro de que encontramos a nuestro hombre con Vadhir, es un intérprete emocionante, inteligente y carismático que ya ha logrado éxito en su México natal. Es un privilegio para mí tener la oportunidad de presentar su inmenso talento a una audiencia aún más amplia con The seventh day”, declaró Justin P. Lange a El Informador.

Este será el primer papel del actor en Hollywood desde su participación en How to be a latin lover, junto a su padre Eugenio Derbez.

La cinta de terror, que en español lleva el nombre de Exorcismo al séptimo día, cuenta la historia de un reconocido exorcista que trabaja junto a un sacerdote, el padre Daniel. Este es el papel que será interpretado por Vadhir Derbez , quien trabajará junto a varios actores como Guy Pearce, Keith David, Stephen Lang, entre otros.

El joven artista se preparó arduamente en el campo de la iglesia, al revisar varias lecturas y artículos para poder dar vida al personaje. Esta será la primera vez que incursione en el género de terror, pues anteriormente solo ha participado en películas y series de comedia.

Otros proyectos en los que está involucrado el mexicano son las películas Busco novia, The perfect dress y El amarre; el cortometraje Wild hearts, y la serie Mariachis que filma actualmente.