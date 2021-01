Shakira vende los derechos de todas sus canciones

Shakira tomó una sorpresiva decisión en cuanto al legado de sus inolvidables canciones. La artista de 43 años vendió el 100% de la autoría de sus 145 temas escritos por ella, que incluyen éxitos como “Hips don’t lie”, “Whenever, wherever”, “La tortura”, “She wolf” y “Waka waka”.

La celebridad colombiana, quien a inicios de octubre del 2020 celebró los 25 años de su disco Pies descalzos, cerró el trato con la conocida compañía Hipgnosis Songs Fund y de esta manera se unió a los nombres de Bob Dylan, Neil Young o Lindsay Buckingham, exmiembro de Fleetwood Mac.

“Paso a paso, esta increíble mujer de Colombia se ha vuelto una de las personas más famosas e influyentes del mundo. Lo que nadie debe dar por sentado es que es una de las compositoras más serias y exitosas de los últimos 25 años, al haber escrito o coescrito virtualmente cada canción que ha grabado”, dijo Merck Mercuriadis, fundador de The Family (Music) Limited and Hipgnosis Songs Fund Limited, en un comunicado.

Tras firmarse el acuerdo, Shakira, ganadora de tres premios Grammy y 12 Latin Grammy, declaró en un comunicado para explicar su decisión.

“Ser compositora es un logro que considero igual y tal vez incluso mayor que ser cantante y artista. A los 8 años, mucho antes de cantar, escribí para darle sentido al mundo. Cada canción es un reflejo de la persona que era en el momento en que la escribí, pero una vez que una canción sale al mundo, no solo me pertenece a mí, sino también a quienes la aprecian. Me siento honrada de que escribir canciones me hayan dado el privilegio de comunicarme con los demás, de ser parte de algo más grande que yo”, comentó.

Asimismo, Shakira, quien continúa celebrando el éxito de “Girl like me”, éxito en conjunto con Black eyed peas, aseguró sentirse muy emocionada por este trato.

“Sé que Hipgnosis será un gran hogar para mi catálogo, y estoy muy feliz de asociarme con esta compañía dirigida por Merck, que realmente valora a los artistas y sus creaciones y es un aliado para los compositores de canciones de todo el mundo que se preocupan profundamente por la vida continua de sus canciones”, añadió.

