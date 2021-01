Ricardo Montaner: “Encasillar los estilos es una torpeza”

Redacción FAMA

Ricardo Montaner, junto a sus hijos Mau, Ricky y su yerno, Camilo, hablaron del éxito de su videoclip ‘Amén’ que ya supera los 100 millones de reproducciones en YouTube.

“Se trata del primer sencillo del nuevo álbum que debo lanzar entre marzo y abril. Allí hemos escrito entre todos ocho canciones. Por supuesto, quiero seguir colaborando con todos, si me lo permiten ellos, también hacer algo para sus álbumes”, dijo Montaner en una conferencia vía Zoom con varios medios del continente.

Respecto a lo que la canción (una balada considerada por muchos una alabanza) puede significar para los tiempos de hoy, el músico venezolano señaló que el tema es “como una especie de elemento de evocación. Pueden pasar los años, pero evocas momentos trascendentales de tu vida o situaciones. Yo pienso que con el tiempo ‘Amén’ sí se va a convertir en un momento de evocación para quienes hayan pasado un momento especial en esta época, pero no es lo que buscamos.

Lo que buscamos es que quede ahí colgadito como un mensaje para que la gente se arrope en el momento menos pensado y cuando más lo necesite. Siento que es una de esas canciones que al no tener fecha de expiración, lo bonito es que va a quedar colgadita. Siento que esta canción tiene vida propia”.

A Montaner, además, se le preguntó su opinión sobre el género reggaetón. “Pienso que lo que suena hoy es una consecuencia del pop que hacíamos cuando comenzamos en los 80. La música pop evolucionada es lo que hoy muchos llaman género urbano. Pienso que encasillar los estilos es una torpeza, a la música hay que dejarla que fluya y funcione. Y cuando me preguntan si estaría dispuesto a colaborar respondo que mi álbum anterior completo fue un disco con mucha influencia de los sonidos que se utilizan hoy, pero no deja de ser, literalmente hablando, la música que he hecho siempre, por supuesto pintada con las sonoridades que hoy en día se utilizan”.

Al unísono, sus hijos Mau y Ricky agradecieron tener a Montaner como padre. “Hemos tenido la oportunidad de aprender con un maestro en casa. No creo que todos los artistas tengan esa fortuna”, dijo Mau. “Además de artistas, somos fanáticos de la música de Montaner”, agregó Ricky.

Camilo, casado con Eva Luna Montaner, señaló que ‘Amén’ tiene dos caras. “En lo personal, está la parte del propósito de esa canción que es el mensaje de amor y lo otro es que me siento muy emocionado, para mi es una súper medalla haber cantado con Montaner, yo si lo digo desde el orgullo. Me llena de orgullo y me emociona”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.