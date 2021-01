Nicola Porcella dedica emotivo saludo a su hijo por su cumpleaños

Nicola Porcella compartió con sus seguidores una fecha muy especial, pues un día como hoy llegó al mundo su pequeño Adriano.

Este martes 12 de enero su hijo cumple 9 años. Por ello, el chico reality celebró este gran día al lado de su hijo y le dedicó un emotivo saludo mediante sus redes sociales.

“Hoy hace 9 años llegaste a salvarme la vida. Eres el angelito que Dios me mandó. Feliz cumpleaños Adri, te amo con todo mi corazón”, escribió el modelo en su cuenta de Instagram.

Publicación de Nicola Porcella Foto: captura de Instagram

Hace unos meses, el popular ‘Capitán histórico’ se reencontró con su primogénito luego de estar una temporada en México, donde fue parte del reality de Televisa, Guerreros 2020.

Tras ello, hace unos días, el exintegrante de Esto es guerra, compartió una conmovedora reflexión dedicada a su hijo donde revela que su niño “le enseñó a amar”.

“Mi hijo, sin lugar a duda, fue el que me salvó la vida, el que me enseñó a amar, a salir adelante, el que con un abrazo me levantó de la cama, no hay duda. Lo admiro a mi gordito hermoso”, señaló Nicola Porcella en sus historias de Instagram

