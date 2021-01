Joseph Sanz, imitador de Celia Cruz: “Yo soy me ha cambiado la vida”

Joseph Sanz fue uno de los participantes que más resaltó durante la última temporada de Yo soy y, aunque no pudo levantar el trofeo de la competencia, sí logró ganarse el cariño de los televidentes del programa.

El imitador de Celia Cruz, que actualmente se encuentra preparando una canción tributo a la salsera, conversó con La República y afirmó que nunca se consideró el mejor de la competencia. Además, habló sobre su actual participación en el formato Grandes batallas.

- A pesar de que no ganaste la competencia te convertirse en uno de los favoritos del público. ¿Cómo fue para ti contar con el apoyo de todos los televidentes?

Yo super contento con la temporada 28, que según Ricardo (Morán) y el resto del jurado ha sido la mejor temporada. Hubo mucho talento, gente maravillosa con un talento increíble. Me sentí halagado y dichoso con la aceptación del público.

Cuando llegué a la competencia, no me imaginé que iba a tener este apoyo tan grande en las redes sociales porque yo soy actor, pero no me consideraba imitador. Lograr que el público y que el mundo entero conociera sobre mi trabajo, para mí es super gratificante. Yo soy me ha cambiado la vida.

- En tu primer intento llegaste a la gran final. ¿Cómo consideras este logro?

Yo fui por mi personaje de ‘Doña María’, que venía haciendo por redes sociales. Eso fue lo que traté de hacer, darle impulso a mi carrera como comediante. Pero ya tenía estudiado el personaje y al jurado le gustó, pero me pidió hacer una Celia Cruz más humana.

Tomé la oportunidad e intenté llegar hasta lo último. Pude llegar hasta la final y ganarme el cariño del público, que es lo más importante.

- ¿Cuál fue el rasgo de Celia Cruz que más te costó imitar?

Obviamente tuve que trabajar mucho, porque el jurado vio algo que yo no había visto. Ellos vieron a alguien con un potencial. Yo no me consideraba un buen imitador. No sé si me subestimé, porque imitar es copiar exactamente lo que hace otra persona.

- ¿No consideras que la experiencia como actor te ayudó a poder dejar de lado a Joseph para dar paso a la cantante?

Evidentemente, la actuación ayudó muchísimo para que el trabajo fuera mucho más fácil. Eso fue lo que ayudó a que la imitación fuera muy buena.

- Muchos imitadores comentaron que sacrifican cosas como el tiempo familiar y el trabajo por su carrera, ¿Crees que tuviste que sacrificar algo durante tu participación en Yo soy?

Sí, claro. Yo soy profesor de actuación y obviamente pasas muchas horas en un estudio, en diferentes programas. Tuve que dejar a un lado mi trabajo para dedicarme de lleno a esto y para que la gente conociera de Celia Cruz.

- ¿Cómo es la dinámica entre los participantes del programa, en realidad se siente como una familia?

Sinceramente en Yo soy me gané una nueva familia. No te imaginas lo bonito que fue esta temporada. Por eso, todo el mundo dice que fue la mejor temporada porque, no sé, hubo una magia muy especial.

No había esa presión de una malsana competencia, siempre nos ayudábamos entre nosotros. Yo aportaba mis conocimientos y les decía que jueguen con las cámaras o que no se intimiden con la mirada del jurado. Siempre buscaba la forma de instruir.

A mí me encanta enseñar, que la gente aprenda. Cuando vamos por la vida, es importante dejar cosas positivas. Por ello, considero que llegué a una final de manera digna. Nunca he subestimado el trabajo de nadie y creo que eso me permitió mantenerme en esta carrera.

- Durante las semanas que duró la temporada 28 tuviste muy buenas presentaciones. ¿Cuál fue tu favorita?

La que más me gustó fue cuando canté “Quimbara” con el vestido de colores. De hecho, el video se viralizó y la gente se sorprendía porque de verdad parecía mujer. Yo vi los videos y también me asombré porque de verdad me asemejaba a Celia Cruz.

- Hace poco tuviste tu primera batalla en Yo soy, grandes batallas. ¿Cómo fue tu experiencia con el nuevo formato?

Sinceramente, yo tenía muchas expectativas. Cuando me llamaron, me dijeron que el público me estaba pidiendo y preguntaba por ‘Celia Cruz’. Me indicaron que fuera a cantar y cuando me tocó, lo hice.

No descansé lo suficiente porque tuve que salir de Lima por unos compromisos, pero tenía que arriesgarme y cumplir con Grandes batallas. A la gente le gustó y me sigo exigiendo cada vez más.

Hoy sabremos si es que me quedo yo o el ‘Gran Combo’, que también ha hecho un excelente trabajo y están atornillados en su silla. Yo trato de disfrutar cada momento.

- ¿Qué opinas de Tony Succar y Mauri Stern, los nuevos jurados?

Yo logré que Mauri le dijera a ‘Celia Cruz’ que la amaba y eso no lo había logrado nadie hasta ahora. No es tan malo como la gente lo ve, el que le haya dicho eso a Celia quiere decir que le impactó. Y eso es gracias a que detrás de mi trabajo hay un equipo maravilloso que hace grandes cosas, el equipo de vestuario, maquillaje.

El haber logrado que Mauri haya dicho que ama mi trabajo es un premio. Su participación en el programa tiene un objetivo y creo que, aunque la gente vea el lado malo, también hay uno bueno. Independientemente de lo que diga, me he ganado lo más importante que es el cariño del público. Lo he hecho con mucho respeto, cariño y con admiración por Celia Cruz.

- ¿Vas a continuar imitando a Celia Cruz en un futuro?

Voy a continuar con esto porque no puedo dejar todo lo que construí, seguiré imitando porque las personas ven en mí la reencarnación de Celia Cruz... Creo que Dios te da una misión en esta vida y considero que Celia Cruz sigue viva, así como lo decía en su canción “Yo viviré”, porque su energía llegó a todo el mundo.

Yo, de alguna u otra manera tengo sus rasgos, y creo que nada sucede por casualidad, sino por causalidad. Si yo tengo este don para que nuevamente Celia vuelva los escenario, quién soy yo para negarlo.

- ¿Cómo tomas los comentarios de gente que halaga tu trabajo desde otras partes del mundo?

Es impresionante la manera cómo las personas escriben desde Japón, China, Alemania, Italia. En muchas partes del mundo, hay gente que está esperando mis presentaciones una vez que acabe la pandemia. En un principio, me asustaba porque tenía otros planes como cantante y con mis composiciones, pero Dios sabe lo que te pone en el camino. Si él me ha dado este destino, pues lo voy a hacer.

Estoy agradecido con las personas que me escriben y están felices por mi regreso a los escenarios de Latina. Hay niños a los que también les gusta las canciones que canto, entonces debo continuar con esto.

- Vas a sacar una canción tributo a Celia Cruz. Cuéntame sobre ese proyecto

Yo soy compositor, tengo más de 58 canciones, y considero que debo hacer algo en reciprocidad a lo que me dio la vida de Celia Cruz. Lo que he logrado es a través de ella y lo que yo debería retribuir tiene que ser algo mágico, y qué más mágico que el lenguaje universal: la música.

Actualmente, estoy componiendo una canción que tiene mucho que ver con Joseph y con Celia. Va a ser una canción interpretada por ella, lo haré yo personificado. Aún estoy trabajando en el tema porque quiero que sea algo bien rumbero, algo que la reviva.

Sobre tu participación en Yo soy, grandes batallas, ¿Tu objetivo sigue siendo cobrar tu revancha y ganar la competencia?

Como te digo, hay muy buenos participantes. Yo no me considero el mejor, porque todavía me queda mucho por aprender y trabajar. Quiero lograr la perfección de mi personaje y que no haya duda de que la persona que está en el escenario es Celia Cruz. Si llego a la gran final, genial, pero veremos qué pasa.

Estoy muy enfocado en seguir imitándola independientemente de lo que pase en el programa. Voy a seguir trabajando en lo que estoy haciendo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.