Gabriela Goldsmith aspira a ser diputada federal por Morena en México

¡Nuevos rumbos! En los últimos días, algunos personajes del espectáculo han revelado que incursionarán en la política. Esta vez, la actriz Gabriela Goldsmith anunció que buscará convertirse en diputada federal, de la mano del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Quiero compartirles que hoy he tomado una gran decisión en mi vida, como muchos de ustedes sabrán desde hace dos años estoy integrada en la administración del Ayuntamiento de Naucalpan, gracias a mis amigos de Morena, quienes han depositado su confianza en mí y que hoy me han permitido que me inscriba y me registre como precandidata, aspirante a la candidatura”, comunicó en su cuenta de Twitter.

“Quiero tener la oportunidad de seguir maximizando todos los beneficios que podemos llevar desde la responsabilidad social y de administración pública de la mano, haciendo que interactuemos todos los sectores de una manera multidisciplinaria”, reveló Goldsmit.

Cabe mencionar que, en abril del 2018, Gabriela Goldsmith se registró como candidata a diputada federal por la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. Tras perder en dicha contienda electoral, se integró a la administración municipal de Morena en Naucalpan, donde ahora anunció su inscripción como aspirante a una diputación federal.

Por otro lado, aparte de ser una de las actrices más reconocidas de Televisa, Goldsmith es cirujana dentista graduada en 1996 por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestra en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac, y estudió un doctorado en Innovación y Responsabilidad Social por la misma institución.

Según información de Forbes, por su altruismo recibió el premio como Líder Social del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social y Premio Latinoamérica Verde.

