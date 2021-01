Emma Roberts enterneció las redes sociales al presentar por primera vez a su primogénito, quien nació el domingo 27 de diciembre de 2020 en la ciudad de Los Ángeles.

A diferencia de muchas celebridades, quienes cuidan con recelo la identidad de sus bebés, la sobrina de la actriz Julia Roberts hizo todo lo contrario.

La famosa intérprete de Hollywood compartió con sus seguidores una tierna fotografía donde aparecía sosteniendo en sus brazos al pequeño Rhodes, concebido con su novio Garrett Hedlund.

“Gracias 2020 por hacer una cosa bien. Nuestra luz brillante Rhodes Robert Hedlund”, escribió Emma Roberts en su cuenta de Instagram.

Emma Roberts presentó a su bebé Rhodes con una tierna publicación

Famosos como Reese Witherspoon, Taylor Lautner, Milla Jovovich, Vanessa Hudgens, Hilary Duff, Eiza González y Lea Michele reaccionaron a la publicación y felicitaron a la actriz por esta nueva etapa en su vida.

Emma Roberts congeló sus óvulos

Durante una entrevista con la revista Cosmopolitan, Emma Roberts reveló que congeló sus óvulos tras ser diagnosticada con endometriosis. La actriz tuvo miedo que no poder salir embarazada.

“Siempre tuve cólicos y menstruaciones debilitantes, tan fuertes que faltaba a la escuela y, luego, tendría que cancelar reuniones.

Le mencioné esto a mi médico, quien no lo investigó y me envió a mi camino porque tal vez estaba siendo dramática”, comentó.

“A finales de mis 20, tenía la sensación de que necesitaba cambiarme a una doctora. La mejor decisión. Hizo pruebas, me envió a un especialista. Finalmente, se confirmó que no estaba siendo dramática. Pero para entonces, había afectado mi fertilidad. Me dijeron, ‘probablemente deberías congelar tus óvulos o investigar otras opciones’”, añadió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.