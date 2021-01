¡Impactado! Mauri Stern quedó boquiabierto con la imitadora de Myriam Hernández y no dudó en elogiarla luego de culminar su apoteósica presentación.

En esta gala del 11 de enero, Allie García se presentó en el programa para retar a ‘Amanda Miguel’ y disputar la silla de consagrados, con el tema “Huele a peligro”.

La participante sorprendió a todo el jurado de Yo soy, luego de su interpretación, quienes no dudaron en resaltar su calidad artística. Sin embargo, quien evidenció su asombro fue el exintegrante de Magneto, quien se desvivió en halagos por su actuación.

“Se merece el ¡Wao!... ‘Myriam’ es que es verdad. Tú te das cuenta cuando alguien tiene oficio, cuando alguien ha trabajado, cuando alguien se proyectó ganando y siendo su mejor versión. Te veo en el escenario y digo, no puedo dejar de verla (...) controlando la voz, controlando el dominio del escenario, te acercaste a nosotros. La verdad, ¡Wao! gracias, que bueno que estás aquí”, expresó Stern sumamente admirado.

Por su parte, Tony Succar y Katia Palma también aplaudieron la gran performance de la imitadora.

“’Myriam’ es la primera vez que te veo; yo lo que veo es mucha experiencia, oficio, control, dominio de escenario. No sentí que estaba planificado, practicado; veo que tienes experiencia. En el escenario es algo que me impactó porque no le he visto en otras cantantes aquí”, mencionó el productor musical.

“’Myrian Hernández’ estoy feliz de verte nuevamente aquí retando. Tú eres el ejemplo clarísimo y puntual de que no hay que hacer mucho en el escenario para hacer un tremendo show”, aseguró Katia Palma.

