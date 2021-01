Susy Díaz debuta como profesora de actuación con Los vándalos del humor

Susy Díaz, conocida por su carisma y buen humor, asumirá este 2021 el reto de convertirse en profesora de actuación para los integrantes de Los Vándalos del Humor.

La excongresista, quien conducirá un programa radial junto con Sheyla Rojas, se mostró muy entusiasmada por dictar los talleres virtuales a los niños, adolescentes y jóvenes que aspiran a tomar la posta de grandes comediantes, como Melcochita, Miguel Barraza, Betina Onetto y la recordada Roxana Avalos (La Guardia Serafina).

“A mis exparejas no las conquisté por el estómago, sino por la oreja, porque les canto con mi linda voz y los hago reír con mis ocurrencias. Por eso sé que la mejor arma para triunfar en esta vida es la risa. He tenido la oportunidad de ver antes de la pandemia el show de Los Vándalos del Humor, y también los he seguido en sus presentaciones virtuales. De verdad, son chicos talentosos, así que dije: ‘¿por qué no compartir con ellos mi experiencia en la comicidad?’”, comentó Susy Díaz.

Por otro lado, Hugo Tasayco, guionista y libretista de El reventonazo de la chola, destacó el gran talento de esta nueva generación de humoristas que se proyectan a dejar en alto el nombre del Perú.

“Muchos compañeros ligados al mundo de la comicidad estamos respaldando este proyecto porque hay mucho talento”, precisó.

Los vándalos del humor están conformados por Yaretzy, Thiago, Luciana, Mathías, Ariana, Jordán, Cielo Luna, Cielo Castillo, Juan Carlos, Ronald, Ayelen, Génesis y Fernanda, quienes presentarán un show virtual titulado Amor, Humor y canciones, el próximo jueves 11 de febrero a las 9.00 p. m. Los artistas esperan la reposición de espectáculos virtuales para poder llevar su presentación a teatros, circos y programas de TV.

