Karla Tarazona revela que tiene hipotiroidismo y detalla cómo lo enfrenta

Karla Tarazona realizó una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram para conversar sobre diversos aspectos de su vida.

A solo semanas de haber contraído matrimonio con el empresario Rafael Fernández, la exconductora de televisión contó que padece hipotiroidismo, trastorno por el cual la glándula tiroides no produce suficiente cantidad de hormonas tiroideas.

Además, se animó a compartir con sus fans los hábitos de alimentación y ejercicios que ha adquirido para poder llevar un estilo de vida saludable sin que su enfermedad logre afectarla.

Karla Tarazona cuenta cómo enfrenta su hipotiroidismo. Foto: Karla Tarazona/ Instagram

“Les cuento, yo tengo hipotiroidismo y mi doctora me recomendó entrenar en ayunas, luego un desayuno saludable, nada de harinas, a veces da flojera jajajaja, pero ahí vamos. También retengo líquidos, pero no saben lo bien que me siento luego de entrenar”, detalló Karla Tarazona en una de sus historias en Instagram.

Karla Tarazona celebra su unión con Rafael Fernández

Hace unos días, Karla Tarazona reafirmó su compromiso con el empresario Rafael Fernández al dedicarle cariñosos mensajes a través de su Instagram.

Luego de que un seguidor le pidiera que hiciera una comparación entre su esposo y sus anteriores parejas, la exconductora de televisión se negó, pues aseguró que lo consideraría una total falta de respeto.

Fotografías de Karla Tarazona y su esposo Rafael Fernández publicadas en sus historias del 10 de enero. Foto: captura Karla Tarazona / Instagram

“Está de más hacer comparaciones, cuando uno deja de estar con alguien simplemente se anula, no le faltaría el respeto a mi esposo hablando de personas que no existen en mi vida, él es mi hermoso presente, lo admiro, lo respeto y lo amo”, detalló Tarazona, quien concretó su unión matrimonial en una ceremonia en La Molina.

