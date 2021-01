Daniela Darcourt muestra conversación con Legarda antes de que él muera

Daniela Darcourt recuerda los mejores momentos con su amigo Legarda. A casi dos años de su fallecimiento, la cantante compartió con sus seguidores una conversación que mantuvo con el colombiano.

A través de sus redes sociales, la salsera mostró un diálogo donde el intérprete urbano le da consejos acerca de su salud.

“Dani, tienes que cuidar tu salud. Todo el mundo siempre va a querer que tú vayas a todos los shows, entrevistas, etc., pero, si es un buen equipo, también van a cuidar tu tiempo de descanso. Dale prioridad a tu descanso para que vivas saludable, porque si no lo pides tú, nadie lo va a pedir por ti”, fue lo que Legarda escribió.

Tras leer estas palabras, Daniela Darcourt expresó su agradecimiento y le respondió de la misma manera.

“¡Gracias mi Lega! Definitivamente me siento mucho mejor, pero ahora es donde más cuidado hay que ponerle a todo. Te mando un abrazo inmenso, gracias por escribir”, se lee en la publicación.

Publicación de Daniela Darcourt Foto: captura de Instagram

Al compartir esta captura, la intérprete de “Señor mentira” evidenció la gran amistad que existía entre ellos.

“Ahora, justo ahora, me acordé de ti. Es inevitable hacerlo y no volver a leer esas líneas que me dejaste la última vez. Sigue brillando ahí donde estás, querido amigo. Te quiero”, finalizó.

