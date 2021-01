Emilia Drago: “Es válido que las mujeres estemos saliendo a denunciar”

Emilia Drago escribió el libro de maternidad Este cuerpo no es mío (Planeta) junto con Cristina Señorán. “Sentíamos que no había libros peruanos que te hablen de la verdad de la maternidad desde un enfoque de mujer”. La actriz y la coach abordan los mitos y también el hecho de “reencontrarse” con su identidad. “Cuando uno es mamá, te olvidas un poco de ti como mujer. Pasan los meses y uno necesita regresar a hacer las cosas que te hagan sentir bien, no olvidarte de tus sueños. Queremos que una mamá lo lea y entienda que si ella no es feliz, al final no le va a poder dar una calidad de atención al bebé”.

Emilia dio un valiente testimonio en el que reveló que había sufrido abuso sexual. Tras ello presentó en el 2017 Cómo aprendí a quererme, un libro de autoayuda que le ha servido para marcar un antes y un después. “Porque el hablar, el liberar y contar las experiencias negativas hace que uno pueda curarse y empoderarse. A mí lo que me sucedió después de ese primer libro fue que mi autoestima empezó a mejorar. Ahondar en cosas, analizar... Sirve para darse cuenta en qué eres buena y en qué no, y en qué quieres mejorar”, comenta la actriz y dice que es necesario quitar ciertos estigmas.

“Yo soy de las que cree que uno debe ir a terapia. Es saludable analizar tu vida, ver tu infancia. A mí me encanta. Hay una responsabilidad del Estado, probablemente, pero también hay responsabilidad de las personas porque hay terapias gratis o grupos de autoayuda”.

“Batallamos contra el machismo”

Al conocerse las lamentables cifras de violencia de género durante la pandemia, la actriz pidió a las autoridades dar “tranquilidad” a las mujeres que denuncian. “Es bien difícil para la mujer agredida porque entra en un círculo vicioso, es una cosa psicológica muy fuerte. Y cuando una mujer da el primer paso de ir a denunciar, el Estado tiene que intervenir y tener la capacidad de ayudarla tanto en lo judicial como psicológicamente”.

Respecto a las denuncias en teatro contra Guillermo Castrillón y en cine contra Frank Pérez Garland, la actriz apoyó a las denunciantes. “Me parece muy bien, me parece superválido que las mujeres estemos saliendo a denunciar cosas, así haya pasado mucho tiempo. Yo veo que mucha gente dice: ‘Ay, pero ha pasado tanto tiempo, por qué recién habla’. Así haya pasado un montón de tiempo, si la mujer siente la necesidad de contarlo, está bien, lo tiene que hacer porque es parte de su curación, así sea un tocamiento o que simplemente te hayan hecho sentir mal por la forma en que te trataron; es sumamente valioso decirlo, pero hay personas que no lo entienden. Siempre hay como una duda mayor (sobre la mujer), es parte de esta sociedad machista. Pero felizmente nos estamos haciendo cargo de nuestras cosas, de nuestra propia sanación, aunque todavía batallamos con el machismo y creo que aún falta mucho”.

