Valeria Piazza detalla cómo controló su enfermedad: “Aprendí a valorar”

Valeria Piazza retornó a la televisión en la conducción de América Espectáculos como reemplazo de Rebeca Escribens y también está al frente del bloque de farándula del mediodía. La Miss Perú 2016 logró controlar el síndrome de Behcet que le diagnosticaron en 2018; no obstante, la enfermedad, que baja sus defensas, la pone en riesgo de contraer la COVID-19.

En entrevista con El Popular, la reina de belleza se mostró agradecida por la mejora de su salud ante la enfermedad que no tiene cura y la hizo atravesar momentos muy duros internada en un centro de salud.

“Es una enfermedad incurable que ataca a los vasos sanguíneos y puedes perder la visión. No podía caminar, fue terrible. Gracias a Dios seguí un tratamiento en Barcelona y mejoré dos años después. La llegada de la pandemia me hizo persona vulnerable porque el tratamiento bajó mis defensas, me siento mejor. Por eso he aprendido a valorar mucho la vida y las oportunidades que aparecen”, comentó.

La Miss Perú 2016 también reveló sus proyectos profesionales y sus planes a futuro con su novio, con quien tiene 10 años de relación y un reciente negocio de charcutería (embutidos) en Punta Hermosa. “Nos va muy bien”, precisó.

“El 2020 estábamos haciendo planes de boda, pero llegó la pandemia, esperaremos que todo esto pase, no quiero casarme con mascarillas. Queremos que el negocio camine, me consolide en la conducción, luego vendrán la boda e hijos. No hay apuro”, continuó contando Valeria Piazza.

Por otro lado, la conductora detalló que este 2021 se estrenará como actriz en la pantalla grande. “Al inicio de la pandemia llevé talleres de actuación y estaré en una película nacional que será comedia”, explicó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.