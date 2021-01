Karen Schwarz niega sentirse mal por bromas en Yo soy: “Me vacilo”

Karen Schawarz negó haberse incomodado por las constantes bromas que protagoniza en el programa Yo soy, en el que suele intercambiar sarcásticos comentarios y risas con Christian Rivero, su compañero en la conducción, y los miembros del jurado Maricarmen Marín, Katia Palma, Mauri Stern y Tony Succar.

A través de sus historias de Instagram, la Miss Perú 2009 se refirió a la reciente emisión del espacio de Latina, cuando cometió un error en la pronunciación de una palabra y Katia Palma aprovechó para bromear con la situación.

“Me han preguntado mucho por qué se me entrecortó la voz, que se me hicieron agua los ojos después de la broma que me hicieron en Yo soy”, comentó la presentadora de televisión en su red social.

Karen Schwarz aseguró que tiene mucha confianza con sus compañeros del set y es por eso que no le afectan los comentarios que recibe de parte de ellos durante la emisión del reality.

“¿Qué broma oye? ¿Quién lloró? Ustedes se inventan a veces las historias. Nosotros en verdad somos muy bromistas delante de cámaras, pero sobre todo fuera de cámaras y cuando hay buena onda y cuando nos conocemos tanto se permiten todas las bromas”, explicó.

“A mí me trolean’ y yo me vacilo, a mí no me molesta en lo absoluto y creo que por eso la pasamos tan bien en Yo soy”, añadió la influencer, quien es una de las primeras conductoras de la producción junto con Adolfo Aguilar.

