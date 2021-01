Daniela Darcourt publicó un reflexivo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram sobre sus inicios en la música y lo mucho que le costó llegar lejos.

La joven salsera, quien se convirtió en la artista más activa en redes sociales durante el 2020, señaló que vive agradecida por todo lo que ha pasado.

“Desde que pisé un escenario por primera vez, supe que no sería fácil, pero aquí estoy, sonriendo a pesar de todos los obstáculos, agradeciéndole a la vida, a Dios y a los santos por tanta bendición”, empezó.

“Cada vez, falta menos para que todo esto nuevo comience. Dios sigue regalándome voz en la garganta, que la música nunca me falte”, agregó la intérprete.

La cantante sobre sus inicios en la música “Supe que no sería fácil”. Foto: Daniela Darcourt/Instagram

Daniela Darcourt finalizó el año con el pie derecho, ya que lanzó la canción “Fuego eterno”, a dúo con la agrupación Zen.

“A Daniela la conocí hace un par de años, siempre me llamó la atención su forma de cantar y presencia escénica. Empecé a seguirla en redes sociales y me di cuenta de que ella cantaba otros géneros. Un día me la cruzo en el backstage de un festival, y le digo ‘tú tienes que cantar en el próximo disco de la banda’ y ella me dijo ‘encantada, quiero hacerlo’”, contó Jhovan Tomasevich, líder de la banda peruana.

Daniela Darcourt fue la cantante más escucha en Spotify

Daniela Darcourt alcanzó 32,3 millones de streams durante el 2020 en Spotify Perú.

“Estoy muy feliz con lo que estamos logrando. Estos números de Spotify son una muestra del apoyo de mi público, a quienes les debo todo y quienes han estado conmigo a pesar de lo difícil y complicado que ha sido este año”, dijo la cantante a Andina.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.