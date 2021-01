Miley Cyrus publica fotos antiguas al lado de su hermana por su cumpleaños

Miley Cyrus homenajeó a su hermana Noah por su cumpleaños número 21 con un mensaje muy a su estilo, por medio de sus redes sociales. La recordada intérprete de Hanna Montana también publicó fotografías inéditas de su infancia al lado de la también cantante, cuando era una bebé.

“Feliz cumpleaños al ícono viviente Noah Cyrus. Te amo hermana pequeña convertida en hermana mayor. El día que naciste no sabía que algún día se invertirían los roles y tú serías quien me cuidaría”, escribió la estrella de 28 años en su cuenta oficial de Instagram.

La intérprete de “Prisoner” recordó el reciente deceso de su mascota canina Mery Jane y el apoyo que le brindó su hermana menor en los difíciles momentos que atraviesa. “Fuiste una verdadera estrella de rock cuando perdí a Mery Jane”, continuó.

Miley Cyrus y Noah Cyrus. Foto Miley Cyrus Instagram

Además, Miley Cyrus resaltó la importancia de los consejos de Noah ante cada situación de su vida. “No podría haber llegado hasta aquí sin ti. Me conduces a tomar decisiones difíciles, pero correctas. Tendrás muchas más de esas opciones en tu propia vida y yo estoy aquí para ti en cada paso del camino. Te amaré siempre, feliz 21. No te emborraches tanto como yo, que prácticamente me perdí mi propia fiesta”, finalizó.

Miley Cyrus dedicó emotivo mensaje para su hermana menor por su cumpleaños. Foto: Miley Cyrus Instagram

Miley Cyrus acompañó su dedicatoria con un par de fotografías inéditas de su infancia, cuando Noah era una bebé. Las instantáneas muestran a la exchica Disney muy sonriente sosteniendo en sus brazos a su hermana recién nacida.

