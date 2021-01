Mauri Stern a ‘Ricardo Montaner’ de Yo soy: “Eres un campeón”

El 8 de enero, durante la previa a la presentación en el escenario de Yo Soy de Hugo Apaza, imitador de Ricardo Montaner, este reveló que está considerando dejar la competencia.

Inicialmente, fue el presentador Cristian Rivero quien adelantó a los miembros del jurado sobre las intenciones expresadas por el ganador de Yo Soy, debido a los nervios que siente al estar en escena.

A esto, Mauri Stern dijo: “Todo artista tiene nervios, y todo artista debe aprender a manejar sus nervios”.

Posterior a ello, se compartió un clip con las declaraciones realizadas por Hugo Apaza, en las que señalaba que se sentía contento ejerciendo su carrera como contador, indicando que su etapa como cantante ya concluyó.

“Volver al escenario de Yo Soy me intimida. La timidez es algo que nunca podré superar. El jurado me intimida mucho, cuando estoy frente al jurado me cohíbe y me intimida”, dijo el que fuera ganador de la temporada 2015 de Yo Soy.

“Pienso que ya pasé la etapa de Yo Soy”, indicó, e incluso reveló que había planeado decir que estaba enfermo para no participar en la competencia, por el temor de medirse en el escenario con los otros participantes.

“Los chicos son fabulosos y pienso que no estoy a la altura”, expresó.

Ante esto, el exintegrante de Magneto buscó reconfortarlo y ensalzó el talento que como imitador de Ricardo Montaner posee Hugo Apaza.

“Él no sabe lo bueno que es. Él no sabe lo buen Montaner que es. Es un campeón”, expresó Mauri Stern.

