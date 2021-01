Maricarmen Marin se pronuncia sobre gesto de fan que se tatuó su nombre

Maricarmen Marín se pronunció luego de enterarse de que una de sus fans ecuatorianas decidió tatuarse su nombre en la espalda.

A través de sus redes sociales, la cantante de cumbia no pudo ocultar su emoción y agradeció por todo el cariño que le brindan sus seguidores.

Además, mencionó que no era necesario hacer dicho gesto y aseguró que el amor que le tiene a sus fans “va más allá”.

“Yo fui la más sorprendida. No tengo palabras, gracias por tanto amor”, escribió Maricarmen en sus historias de Instagram, en las que más adelante reconoció que varias de sus fanáticas tienen un tatuaje de ella.

“Tengo que confesar que varias de mi club tienen un tatuaje mío y varias veces les he pedido que no lo hagan, no es necesario, nuestro amor va más allá... pero no puedo negar que me conmueve y me emociona”, agregó.

Publicación de Maricarmen Marín Foto: captura de Instagram

Maricarmen Marín compartió en sus redes sociales la imagen del tatuaje de su fan ecuatoriana.

“Estoy refeliz por cumplir mi sueño. Te admiro un montón, mi dulce princesita, nunca lo olvides. Soy tu fiel admiradora”, escribió.

