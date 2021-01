Luciana Fuster se pronunció sobre su preparación para competir en el Miss Perú

Luciana Fuster participó en el divertido segmento Esferas de la verdad del programa Estás en todas, donde confesó más de una infidencia acerca de su carrera como influencer, locutora radial y modelo; además de su vida personal. La popular ‘guerrera’ no dejó pasar el pedido de muchos de sus fans que desean verla compitiendo en el Miss Perú y brindó declaraciones al respecto.

“¿Podemos saber si en algún momento se te ha pasado por la cabeza ser Miss Perú?”, preguntó la reportera del espacio de América TV. “Siempre se me pasa y a veces está ahí dando vueltas y se va”, respondió entre risas la joven artista, quien ya representó al Perú en el certamen Miss Teen Pageant 2016 en Brasil, y fue la ganadora.

“Es algo que todo el mundo espera. De hecho sí, yo siempre dije que en algún momento quería postular, pero todavía me sentía muy chica, o sea, realmente ya no, lo decía hace un par de años”, explicó Luciana Fuster.

“Ya me siento preparada para competir en un Miss Perú, pero me gustaría más preparación todavía. Es una responsabilidad enorme, estas representado a todo un país a nivel mundial, entonces a mí no me gustan las cosas a la loca ni improvisadas. Sí me gustaría una bonita preparación y aparte es un trabajo, tienes oficina, tienes que chambear el año entero, full actividades sociales, ir a coronaciones y miles de cosas, así que es como dejar tu vida de lado y dedicarte a eso”, finalizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.