Eduardo Capetillo confirma la muerte de su hermano: “Siempre en mi corazón”

Eduardo Capetillo atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su hermano Carlos Azurra Vázquez.

El esposo de Bibi Gaytán confirmó la lamentable noticia a través de un video en las redes sociales.

“Mi querido hermano Carlos hace tres días dejó de estar con nosotros en un plano físico, pero mi hermano no se fue. Mi hermano está aquí conmigo y ahí va a estar siempre, en mi corazón, en mis anhelos en mis recuerdos, en mi amor, en mi dulzura”, expresó el artista en Instagram.

Asimismo, el mexicano señaló que vive un proceso de duelo tras la partida del conocido torero.

“Este proceso de vida es un proceso que se conoce como un duelo. Lo que yo hago es ir al centro del núcleo de mis emociones y dejar que fluyan todas ellas, cualquiera que sea. Si hay que llorar, hay que llorar. Si hay que anhelar, hay que anhelar. Si hay que reprochar, hay que reprochar. Pero siempre controlando las emociones”, agregó el actor de 50 años.

Eduardo Capetillo, sin decir las causas de la muerte de Carlos Azurra Vázquez, agradeció las muestras de cariño por parte de sus seguidores.

“Hago esto porque la noticia, por evidentes razones, ya está tomando otros vuelos y quiero que ustedes me vean, me escuchen y me sientan. Los quiero mucho. Agradezco a todos por sus palabras de aliento y amor”, mencionó.

Finalmente, se dirigió a su hermano. “Querido hermano Carlos, descansa en paz. Te amo con todo mi corazón, te respeto con todo mi cariño y ya te amolaste, cuate, porque aquí vas a estar todo el tiempo”, culminó.

