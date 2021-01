Rowan Atkinson: “No disfruto de Mr. Bean, es estresante”

Rowan Atkinson considera que interpretar a Mr. Bean es algo “estresante y agotador” y ha asegurado que nunca volverá a hacer este papel. El actor, de 66 años, está trabajando en una película animada del popular personaje, pero no parece disfrutar de ello. “El peso de la responsabilidad no es agradable. No disfruto”, asegura.

Atkinson interpretó este papel en la exitosa serie desde 1990 hasta 1995, antes de regresar con Bean, la película del desastre, en 1997, y Las vacaciones de Mr. Bean, en 2007. “Mr. Bean se ha vuelto un poco predecible. Al final siempre sé cómo se va a comportar”, dice Atkinson. “Es un niño de 10 años prisionero en el cuerpo de un hombre; puede que crezca, pero me parece que sería una lástima”. Afirma que no tiene ningún problema de desdoblamiento con Mr. Bean, a lo Jekyll y Hyde. “Lo conecto y lo desconecto cuando quiero, y lo dejo y me voy a casa. Es cierto que a veces Mr. Bean tiene comportamientos con los que me siento identificado, pero eso le pasa a mucha gente. Incluso hay quien desearía poder actuar tan expeditivamente como él”.

“Es un niño de 10 años prisionero en el cuerpo de un hombre", dice Atkinson sobre el emblemático personaje.

Rowan Sebastian Atkinson nació el 6 de enero de 1955 en la ciudad de Consett, Reino Unido. Fue el menor de los cuatro hijos de Eric y Ella May Atkinson y educado en el cristianismo anglicano. De niño era considerado el payaso de la clase, pero a medida que fue creciendo tomó conciencia de la situación y se convirtió en un joven más tranquilo y reservado.

Rowan fue compañero del ex primer ministro británico Tony Blair en la escuela preparatoria Durham Choristers School y mantiene una cordial relación con los miembros de la familia real británica, que le concedieron la Orden del Imperio Británico en 2013, pero además se relaciona de manera más personal con Carlos de Inglaterra, que se declara admirador suyo.

Por eso ha estado presente en algunos de los acontecimientos más importantes de la familia real británica, como en las bodas del príncipe Carlos y Camilla y las de los duques de Cambridge y de Sussex.

El actor, cuya fortuna se valora en alrededor de 180 millones de dólares, fue anunciado hace unos días como parte de Netflix, donde será responsable de crear y protagonizar una serie. La compañía anunció que al momento trabaja en al menos siete producciones a cargo de su equipo creativo en Londres, como parte de su estrategia para continuar produciendo series internacionales, se indica en una publicación del sitio web Hipertextual.

Atkinson ha bautizado a la serie con el nombre de ‘Man vs. Bee’ y será una comedia en la que un personaje completamente nuevo “se encuentra en guerra con una abeja mientras cuida una lujosa mansión. ¿Quién ganará y qué daño irreparable se hará en el proceso?”, indicaron. Aunque aún no se conoce cuándo se estrenará, se sabe que Atkinson será el protagonista de la producción junto con Will Davies (Johnny English, Cómo entrenar a tu dragón).

