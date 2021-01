Melissa Klug dedica mensaje de cumpleaños a su abuelita: “94 años amor mío”

Melissa Klug le celebró un año más de vida a su abuelita Angelita, quien la acompañó y apoyó desde el día de su nacimiento. La empresaria conmovió a sus seguidores al publicar una serie de imágenes familiares de lo que fue la reunión que organizó por la fecha especial.

“Feliz cumpleaños a este ser maravilloso que la vida me regaló para amarla y cuidarla hasta que Dios me lo permita, 94 años amor mío. Te amo mi Angelita”, escribió la influencer como leyenda de una fotografía en la que se luce abrazando a la matriarca de su familia.

En otra historia de Instagram, Melissa Klug mostró a su abuelita soplando las velas de la torta en compañía de su círculo más íntimo. “Gracias Dios por un año más de vida”, escribió en su red social.

Melissa Klug celebró el cumpleaños de su abuelita Angela al lado de toda su familia. Foto: Melissa Klug/Instagram

Gianella Marquina Klug, Samahara Lobatón Klug y Melissa Lobatón Klug también posaron al lado de su bisabuela, tampoco faltaron los dos menores hijos de Melissa Klug y su nieta Xianna, además de algunos otros miembros de la familia.

Gianella Marquina a su abuelita: “La que me alegra la vida y me llena de historias”

La joven influencer Gianella Marquina también utilizó su cuenta oficial de Instagram para dedicar un sentido mensaje a su bisabuela Angelita por el día de su cumpleaños.

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, publicó una foto al lado de su bisabuela. Foto: Gianella Marquina/Instagram

“Feliz 94 vueltas al sol mi amada Angelita, la que me alegra la vida y me llena de historias, mi madre y mi todo, le doy gracias a la vida de poder celebrar a tu lado tu cumpleaños número 94, soy la bisnieta mas feliz del mundo. Te amo, te amo, te amo y jamás me cansaré de decirlo, por más años a tu lado, con mucha salud y muchas más sonrisas”, escribió.

