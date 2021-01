Margaret Qualley rompe con Shia LaBeouf tras demandas contra el actor

Margaret Qualley, conocida por interpretar a Jill Garvey en la serie de HBO The Leftovers y Pussycat en Érase una vez en Hollywood, rompió con Shia LaBeouf luego de que FKA twigs lo acusara de haberla agredido sexual y psicológicamente cuando mantenían un romance entre 2018 y 2019.

De acuerdo con fuentes del medio E! News, la actriz de 26 años puso fin a su relación sentimental con el protagonista de Transformers el último jueves 7 de enero. El informante explicó que Qualley aceptó la grabación de un proyecto en Canadá y reflexionó acerca de las reacciones negativas que causó su acercamiento con el agresor, por lo que decidió alejarse aludiendo que “toma su carrera muy en serio”.

Otra fuente citada por People coincidió en asegurar que la famosa pareja se separó durante el pasado fin de semana y agregó que los dos “están en diferentes lugares de sus vidas”.

La hija de la veterana actriz Andie MacDowell y el actor de 34 años fueron relacionados por sus fans al interpretar a una pareja en el video musical de “Love me like you hate me” de Rainey Qualley y en diciembre confirmaron las sospechas al ser fotografiados besándose en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

La ruptura llega en medio de las recientes acusaciones de la cantante, actriz y bailarina británica FKA Twings en contra de Shia LaBeouf por agresión sexual y maltratos emocionales. La artista de 32 años explicó en entrevista con The New York Times que el objetivo de su denuncia es “generar conciencia de las tácticas que las personas abusivas usan para controlarte y sacarte tu libre albedrío”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.