Fallece el rapero y actor Deezer D, a los 55 años

La mañana del 7 de enero, Dearon Thompson, más conocido como Deezer D, fue hallado inconsciente por sus familiares en su residencia, en Los Ángeles, Estados Unidos, sin que fuera posible reanimarlo, según refirió Deadline.

Marshawn, hermano del actor y rapero, comentó al portal TMZ que la familia considera que este murió a causa de un infarto. Tuvieron en cuenta las múltiples cirugías cardíacas a las que se había sometido durante la última década. No obstante, aún no se ha revelado la causa oficial de su muerte.

Deezer D alcanzó un gran éxito como actor secundario en el drama médico E.R. (Urgencias, en español). Su personaje del enfermero Malik McGrath apareció en 190 episodios de la icónica serie desde su estreno en 1994 hasta 2009.

“Desde el primer día que lo conocí en el set de E.R, absolutamente me hizo sentir como en casa y bienvenido. ¡RIP Deezer D!”, escribió el actor Mekhi Phifer en Instagram.

Dearon Thompson también aparece en los créditos de la película Romy & Michelle: High School Reunion (1997) y la comedia CB4 de Chris Rock (1993); además de figurar en el video de Vanilla Ice 1991 “Cool as Ice”.

En el plano musical, destacó como cantante de hip-hop de estilo underground, y lanzó el álbum de rap Delayed, But Not Denied en 2008. Tristemente, tres días antes de su muerte, Deezer D anunciaba en Instagram el estreno de su nueva canción “History Can’t Be Stopped”, lanzada de forma póstuma el 8 de enero del 2021, en las plataformas digitales de Apple Music, Spotify y YouTube.

Último post de Deezer D anunciando el lanzamiento de su canción "History Can't Be Stopped". Foto: captura Deezer D / Instagram.

